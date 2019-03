Gewinner des Tages Demi Lovato feiert ausgeschlagenen Zahn

Die Sängerin Demi Lovato (26, "Sorry Not Sorry") postete gestern ein ziemlich ungewöhnliches Video auf ihrem Instagram-Kanal: Grinsend hält ihr Trainer einen ausgeschlagenen Zahn in die Kamera. Die Sängerin untertitelte den Clip mit: "Ich habe Jay Glazer wirklich einen Zahn ausgeschlagen - während er einen Mundschutz trug! Sorry Jay!"