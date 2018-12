Gewinner des Tages Debby Ryan ist verlobt

Das Jahr 2018 könnte nicht schöner für Netflix-Star Debby Ryan (25, "Insatiable") enden. Die Schauspielerin hat nach fünf Jahren On-Off-Beziehung einen Heiratsantrag von Musiker Josh Dun (30, "Stressed Out") bekommen! Während der Schlagzeuger von Twenty One Pilots die frohe Botschaft via Instagram verkündete, ließ der einstige Disney-Star die Fans via Twitter wissen, dass sie bald weg vom Markt ist.