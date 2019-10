Gewinner des Tages David Hasselhoff mit neuem "9 to 5"-Job

Neue Rolle für David Hasselhoff (67, "Baywatch"): Der Schauspieler und Sänger darf sein Talent künftig in einem Musical unter Beweis stellen. Ab dem 2. Dezember wird er in der Show von Country-Legende Dolly Parton (73) im Londoner West End mitspielen. Ihr Musical "9 to 5" feierte 2009 am Broadway in New York seine Premiere.