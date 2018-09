Gewinner des Tages David Harbours gute Tat

125.000 Retweets und das erste Stück Hochzeitstorte: das waren David Harbours Bedingungen, damit er Gast auf der Hochzeit von Ericka aus Springfield wird. Diese hatte als großer "Stranger Things"-Fan den Schauspieler im Januar via Twitter gefragt, was passieren müsste, damit er auf ihrer Hochzeit auftaucht. Auf die Social Media-Community ist Verlass: Binnen 24 Stunden hatte Ericka die Zahl an Retweets erreicht. David Harbour zeigte sich beeindruckt und kündigte auf Twitter an, dass er sein Wort natürlich halten wird. Am vergangenen Wochenende war besagter Tag gekommen und Harbour war der Star der Hochzeitsfeier in Springfield. Er schlüpfte sogar extra in die Uniform seiner Rolle Jim Hopper. Der Beweis für die eingelösten Wettschulden? Ein Hochzeitsfoto mit dem Brautpaar.