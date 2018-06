Gewinner des Tages Dave Grohl gibt Hamburgern Wein aus

Dave Grohl (49, "Concrete and Gold"), Frontmann der Rockband Foo Fighters, bescherte einer Hamburger Weinhandlung einen riesigen Umsatz. Der Sänger lud seine Fans beim Auftritt am Sonntagabend in das Weinhaus Gröhl ein. Er versprach allen, die am nächsten Tag um Punkt 12 Uhr dort aufschlagen würden, ein Glas Wein umsonst. Bei einer vorherigen Stadttour war ihm der Laden, der seinen Namen trägt, aufgefallen.