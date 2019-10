Gewinner des Tages Dave Chappelle mit Comedy-Preis geehrt

Der Comedian Dave Chappelle (46) ist am Sonntag in Washington mit dem "Mark Twain Prize für Amerikanischen Humor" ausgezeichnet worden. In seiner Dankesrede drückte Chappelle die Liebe zu seiner Kunst aus: "Ich liebe diese Kunstform, weil ich alle verstehe, die sie ausüben, ob ich mit ihnen übereinstimme oder nicht. Ich weiß, wo sie herkommen. Sie wollen gehört werden, sie haben etwas zu sagen, ihnen ist etwas aufgefallen. Sie wollen nur verstanden werden. Ich liebe dieses Genre, es hat mein Leben gerettet."