Gewinner des Tages Cypress Hill: Ehrung in Hollywood

Sie wurden auf dem "Walk of Fame" in Hollywood verewigt: Die US-amerikanische Hip-Hop-Gruppe Cypress Hill ("Black Sunday") freute sich am Donnerstag über die Enthüllung ihres Sterns. "Das ist etwas, was wir nie erwartet hätten", sagte Rapper Sen Dog (53) laut dem US-amerikanischen "Billboard"-Magazin. "Als junge Männer sind wir diese Straßen entlanggelaufen und haben all diese Sterne gesehen", fügte B-Real (48) hinzu, "das hier zu sehen, ist eine Ehre".