Gewinner des Tages Chris Pratt erfüllt Herzenswünsche

Große Geste von Chris Pratt (40, "Guardians of the Galaxy"). Der Schauspieler teilte via Instagram einen ganz besonderen Schnappschuss, auf dem er sich mit zahlreichen Kindern zeigt. Dahinter verbirgt sich die gemeinnützige Organisation "Make A Wish", die es kleinen Patienten ermöglicht, sich einen Herzenswunsch zu erfüllen - eine Aktion, an der sich der 40-Jährige liebend gern beteiligt.