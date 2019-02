Gewinner des Tages Chris Evans wird ohne Oscar gefeiert

Chris Evans reichte Regina King (48), die mit dem Oscar als "Beste Nebendarstellerin" ausgezeichnet wurde, seinen Arm, damit sie die Bühne ohne Stolpern erreichte. Denn als Kings Name erklang, versuchte diese noch, ihr langes, weißes Kleid zu richten. Evans war aufgesprungen und eilte seiner Kollegin zu Hilfe. An seiner Seite gelangte sie schließlich sicher die Treppe hinauf und vermied so einen Auftritt à la Jennifer Lawrence (28), die 2013 auf diesem Weg über ihr Kleid gestolpert war. Auf Twitter wird er dafür in tausenden Beiträgen gefeiert: "Chris Evans könnte tatsächlich noch besser sein als Captain America", heißt es auf dem Kurznachrichtendienst unter anderem.