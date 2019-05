Gewinner des Tages Chris Evans beim Klassentreffen

"Captain America"-Darsteller Chris Evans (37) bricht zwar mit "Avengers: Endgame" gerade fast sämtliche Kinorekorde, aber Zeit für seine alten Freunde in Sudbury, Massachusetts, hat er offensichtlich immer noch. Er erschien in dem kleinen Ort beim 20-jährigen Klassentreffen seiner ehemaligen High School, schreibt das Nachrichtenportal "Boston.com". Die Leute in dem Restaurant konnten ihr Glück demnach kaum fassen, viele Selfies folgten.