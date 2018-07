Gewinner des Tages Chance the Rapper wird heiraten

Herzlichen Glückwunsch! Chance the Rapper (25, "No Problem") hat sich am Unabhängigkeitstag verlobt. Während einer Feier mit Freunden und Verwandten ging der Rapper auf die Knie und hielt um die Hand seiner Freundin Kirsten Corley an, wie auf einem Smartphone-Video zu sehen ist, das im Internet kursierte.