Gewinner des Tages Catherine Zeta-Jones wurde geehrt

Dem Bericht zufolge wird der Preis nur an die Menschen verliehen, die mit der Stadt verbunden sind und großartige Leistungen erbracht haben. Catherine Zeta-Jones erschien zur Verleihung mit ihrem Ehemann Michael Douglas (74, "The Game") und ihrem Sohn Dylan (18). Auf Instagram postete die 49-Jährige ein Bild von der Zeremonie und brachte ihre Freude zum Ausdruck. "Vielen Dank an den Bürgermeister und die Menschen von Swansea für diese Ehre, die mir zuteilwurde", kommentierte sie den Post. Swansea ist eine kleine Küstenstadt in Wales.