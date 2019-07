Gewinner des Tages Céline Dion hat berühmte Fans

Céline Dion (51, "My Heart Will Go On") hat prominente Verehrer: Margot Robbie (29, "Suicide Squad") und Sam Smith (27). Wie die britische "Daily Mail" berichtet, zeigten sich die Schauspielerin und der Sänger bei einem Auftritt der Pop-Diva als richtige Fans. Demnach sang Robbie nicht nur lauthals bei den Liedern mit, sondern trug auch voller Stolz ein offenbar selbst gemachtes T-Shirt mit dem Aufdruck "Kween Céline 2019".