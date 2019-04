Gewinner des Tages Buch-Erfolg für Bella Thorne

"Ich hoffe, der ganze Verlust und Schmerz, den ich durchgemacht habe, hilft euch, euch nicht so allein zu fühlen", schreibt sie weiter. "Ihr macht mich glücklich! Lasst euch von mir an einigen dieser dunklen Orte helfen." Das Buch beinhaltet Gedichte der Schauspielerin, in denen sie ihre Probleme, Beziehungen und ihre wilde Kindheit thematisiert.