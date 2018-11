Gewinner des Tages Bruno Mars hilft bedürftigen Familien

Bruno Mars (33, "Just The Way You Are") wurde 1985 in Hawaii geboren. Inzwischen ist der Sänger ein echter Superstar, der mit seinen Songs Millionen von Menschen weltweit begeistert. Doch seine Wurzeln hat er offenbar nicht vergessen: Zum Abschluss seiner "24K Magic World Tour" in Honolulu verkündete Mars laut "Billboard" nun, dass er zum diesjährigen Thanksgiving-Feiertag 24.000 Mahlzeiten an hawaiianische Familien in Not spenden wolle.