Gewinner des Tages Bruce Willis: Seine Frau gratuliert ihm

Bruce Willis ("Glass") feiert am Dienstag seinen 64. Geburtstag. Einen ganz besonderen Geburtstagsgruß bekam der Schauspieler von seiner Ehefrau Emma Heming-Willis (40). "Er ist die Tasse für meine Untertasse. Das Yin zu meinem Yang. Manchmal das Öl zu meinem Essig. Aber vor allem ist er der wahre Segen in meinem Leben. Ich liebe diesen Kerl so sehr, dass es weh tut. Happy Birthday Baba", schrieb das Model auf Instagram. Dazu postet sie ein Selfie mit Bruce.