Gewinner des Tages Britney Spears erntet zahlreiche Küsse

Britney Spears (37, "Everytime") hat es derzeit nicht leicht. Nachdem bekannt wurde, dass sie sich in eine psychiatrische Klinik hat einweisen lassen, ist es ruhig um den Popstar geworden. Doch ihr Lebensgefährte Sam Asghari (25) hält in dieser schwierigen Zeit natürlich an ihr fest. Auf Instagram postete er nun ein Video, das ihn mit Spears zeigt.