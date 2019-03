Gewinner des Tages Brie Larson überrascht ihre Fans

Brie Larson (29, "Schloss aus Glas") hatte für ihre Fans am Wochenende eine ganz besondere Überraschung auf Lager: Die Schauspielerin stattete einem Kino in New Jersey einen spontanen Besuch ab. "Ich hörte, dass ich auf den Bechern und dem Popcorn abgebildet bin. Das wollte ich mir selbst ansehen", sagte die Schauspielerin laut "Page Six" und tauchte in einem "Captain Marvel"-Trainingsanzug dort auf.