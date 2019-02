Gewinner des Tages Brie Larson ist stark wie Hulk

Am 7. März erscheint der Superhelden-Kracher "Captain Marvel" in Deutschland - mit dabei Brie Larson (29, "Raum"). Die Oscar-Gewinnerin musste sich für die Dreharbeiten in Form bringen und hat sich neun Monate lang einem harten Training unterzogen. Im Interview mit Ellen DeGeneres (61) erzählte die Schauspielerin, wie sehr sich die Einheiten gelohnt haben: Sie konnte am Ende einen Jeep die Straße hochschieben!