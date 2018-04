Gewinner des Tages Boris Becker wird zum Sonderattaché

Becker wurde am gestrigen Donnerstag in der zentralafrikanischen Botschaft in Brüssel offiziell das Amt übergeben. Becker zeigte sich geehrt und formulierte einen klaren Plan: "Mein Ziel ist es, mit meinen internationalen Netzwerk und Beziehungen einen Beitrag dafür zu leisten, das Land für die Bevölkerung sicher und lebenswert zu machen", so der 50-Jährige. Er sei davon überzeugt, dass die Bewältigung der "Flüchtlingskrise in Europa nur dadurch erfolgen kann, dass sich die Lebensbedingungen in den vom Wegzug betroffenen Regionen und Ländern gravierend verbessern".