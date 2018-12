Gewinner des Tages "Bohemian Rhapsody" bricht Rekorde

Wie "Entertainment Weekly" zudem berichtet, ist der Film aber nicht nur weltweit so erfolgreich, sondern konnte auch in den USA den ersten Platz belegen. Mit 175 Millionen Dollar Einspielsumme seit dem Start am 2. November schlägt der Streifen den zuvor erstplatzierten Film in dieser Kategorie, "Straight Outta Compton", der im Jahr 2015 161 Millionen Dollar einspielen konnte.