Gewinner des Tages Blake Lively und Ehemann spenden Geld

In den USA werden Kinder von ihren Eltern beim Überschreiten der Grenze zwischen Mexiko und den USA getrennt. Die minderjährigen Einwanderer werden danach in speziellen Einrichtungen - von Menschenrechtlern als Käfige bezeichnet - beaufsichtigt, während die angeblichen Vergehen der Eltern untersucht werden. Um etwas gegen die unmenschliche Behandlung zu tun, hat das Ehepaar an zwei verschiedene Organisationen Geld gespendet: An die "LDF" (Legal Defense and Education Fund) und das "Young Center for Immigrant Children's Rights". "Wir sind dankbar, etwas an die Organisationen geben zu können, die so vielen Menschen eine Stimme geben", erklärte das Paar wie "People"-Magazin berichtete.