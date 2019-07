Gewinner des Tages Bindi Irwin hat sich verlobt

Die Tochter des 2006 verstorbenen Steve Irwin ("Crocodile Hunter - Auf Crash-Kurs") kann ihr Glück kaum fassen. "An meinem Geburtstag habe ich zur Liebe meines Lebens 'Ja' und 'für immer' gesagt", schreibt Irwin in ihrem Post. Sie freue sich darauf, ihr Leben für immer an seiner Seite zu verbringen, heißt es weiter. Einen Hochzeitstermin gibt es noch nicht, sie scheint es aber eilig zu haben: "Jetzt lass uns endlich heiraten!", so die 21-Jährige. Bindi Irwin und Chandler Powell sind seit sechs Jahren ein Paar.