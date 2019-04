Gewinner des Tages Besondere Ehre für Diana Rigg

Diana Rigg ist bekannt für ihre Rollen als Emma Peel in der britischen TV-Serie "Mit Schirm, Charme und Melone" (1961-1977) sowie als James Bonds Ehefrau Gräfin Teresa di Vicenzo im Film "Im Geheimdienst Ihrer Majestät" (1969). Sie gewann einen Emmy für ihre Performance in der Miniserie "Rebecca" (1997). Zuletzt sorgte sie als Lady Olenna Tyrell in der Hit-Serie "Game of Thrones" für Aufsehen. In Staffel sieben starb sie den Serientod.