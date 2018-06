Gewinner des Tages Benedict Cumberbatch, der Held

Der Schauspieler war mit seiner Frau in einem Taxi unterwegs, als er den gewalttätigen Überfall beobachtete. Der Fahrer des Taxis schilderte "The Sun" den Vorfall: Cumberbatch "sprang aus dem Auto, rann hinüber und zog die Männer weg". "Lasst ihn in Ruhe", habe er gerufen, woraufhin die vier Kriminellen versuchten, den Schauspieler zu schlagen, doch er konnte sich wehren und sie ergriffen die Flucht. "Der Radfahrer kann sich glücklich schätzen, Benedict ist ein Superheld", schwärmte der Taxifahrer.