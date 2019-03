Gewinner des Tages Ben Platt: Coming-Out dank eigener Musik

Schauspieler und Sänger Ben Platt (25, "Pitch Perfect") veröffentlicht Ende März sein erstes Album "Sing To Me Instead". Es ist gleichzeitig sein offizielles Coming-Out, weil sich die ganze Platte um vergangene Beziehungen mit Männern dreht, wie er laut JustJared.com in "The Ellen DeGeneres Show" erzählte. Er könne - anders als in seiner bisherigen Karriere - nun als Sänger ganz er selbst sein. "Ich hoffe sehr, die Zeit ist vorbei, in der man eine große Ankündigung machen musste", sagt er über seine Homosexualität, "es sollte einfach Teil der eigenen Arbeit und Teil dessen sein, wer man ist."