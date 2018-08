Gewinner des Tages Bastian Schweinsteiger erhält Orden

"Sie haben eine ganze Generation geprägt und sind ein großes Vorbild", sagte Söder zu ihm. Stolze 17 Jahre spielte er für den FC Bayern München und konnte den WM-Titel im Jahr 2014 mit der deutschen Nationalmannschaft nach Hause bringen. Aktuell spielt Schweinsteiger für Chicago Fire und hat am Dienstag sein Abschiedsspiel in der Allianz Arena. In der ersten Halbzeit wird er für den FC Bayern München spielen und in der zweiten für Chicago.