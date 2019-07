Gewinner des Tages Award-Pionier Marc Jacobs

Der Designer Marc Jacobs (56) wird bei den diesjährigen MTV Video Music Awards Geschichte schreiben. Als erste Person überhaupt wird ihm die Ehre zuteil, am 26. August 2019 im Prudential Center in Newark, New Jersey, den neu ins Leben gerufenen Fashion Trailblazer Award in Empfang zu nehmen. Das berichtet die US-amerikanische "Vogue".