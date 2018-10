Gewinner des Tages Ariana Grande: Schwein gehabt

Demnach trage das beste Heilmittel gegen Herzschmerz den Namen Piggy Smallz. Über ihr Minischwein schwärmt Grande in ihrem Tweet: "Die absolute Liebe meines Lebens. Ich habe keine Ahnung, was ich getan habe, um sie zu verdienen." Klingt ganz so, als käme die Sängerin derzeit auch bestens ohne Mann an ihrer Seite aus.