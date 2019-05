Gewinner des Tages Ariana Grande im Musikolymp

Das Lied erschien am 3. November 2018 als erste Singleauskopplung ihres aktuellen Albums, das am 8. Februar veröffentlicht wurde. Sowohl dieser Song als auch die dritte Single "7 rings" konnten jeweils die Spitzenposition der US-amerikanischen und UK-Charts erreichen, in Deutschland standen Rang 13 ("thank u, next") und 4 ("7 rings") zu Buche.