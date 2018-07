Gewinner des Tages Ansel Elgort steht zu seinem Style

"Alles was ich mag, trage ich auch, selbst wenn mir jemand sagt 'Was zur Hölle hast du da an?' Es hält mich nicht davon ab, damit aus dem Haus zu gehen." Selbst Frauenkleider gefielen ihm oft, aber die gäbe es meistens nicht in seiner Größe. Elgort ist auch von seiner Beauty-Routine überzeugt und wäscht sein Gesicht demnach nur an besonders schmutzigen Tagen, während seine Haare nie mit Shampoo in Berührung kommen. So viel Selbstbewusstsein ist bewundernswert.