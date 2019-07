Gewinner des Tages Anna Kendrick wehrte sich gegen Hater

Leg dich nicht mit Anna Kendrick (33, "Twilight - Biss zum Morgengrauen") an! Die Schauspielerin postete ein Bild via Instagram von sich im Astronautenanzug und kassierte dafür einen bösen Kommentar eines Followers: "Nicht das schmeichelhafteste Outfit". Doch anstatt es so hinzunehmen, drehte die 33-Jährige den Spieß um und stichelte gegen den Hater.