Gewinner des Tages Andrea Petkovic wird ZDF-Moderatorin

Vom Tennisplatz ins Fernsehstudio: Tennisprofi Andrea Petkovic (32) wird künftig nicht nur aufgrund ihrer Matches im TV zu sehen sein. Die Darmstädterin verstärkt ab Dezember das Moderations-Team der "ZDF SPORTreportage". Das gab der Mainzer Sender am Mittwoch bekannt. Im Wechsel mit Rudi Cerne (61) und Norbert König (61) wird sie demnach in unregelmäßigen Abständen vor der Kamera stehen und die sonntägliche Sportsendung moderieren. Ihre ersten beiden Auftritte hat Petkovic am 1. und am 8. Dezember.