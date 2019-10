Gewinner des Tages Alexander Gerst bekommt Auszeichnung

Astronaut Alexander Gerst (43) wurde am heutigen Mittwoch eine besondere Ehre zuteil. Er ist von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (63) mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet worden. Die Begründung: "Er hat sich um die Wissenschaft in unserem Land verdient gemacht." Außerdem habe er geholfen, "die dramatischen Folgen von Umweltverschmutzung und Klimawandel besser zu verstehen - und Lösungen zu entwickeln", heißt es in dem Text weiter, der neben Gerst auch noch einer Meeresbiologin gewidmet ist.