Gewinner des Tages Alan Alda sprüht vor Energie

Vom Ruhestand noch weit entfernt ist Schauspieler Alan Alda (82, "Nichts als die Wahrheit"), der am Sonntag den "SAG Life Achievement Award" für sein Lebenswerk entgegennehmen darf. Trotz seines jahrelangen Handwerks sieht der 82-Jährige es immer noch nicht ein, die Füße hoch zu legen: "Zum Glück arbeite ich noch und habe Spaß", sagte er in einem Interview mit "ET Canada". Außerdem scheint ihn seine Parkinson-Krankheit in keiner Weise auszubremsen: "Ich kann mir die Idee in Rente zu gehen nicht vorstellen", fügte er hinzu.