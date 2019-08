Gewinner des Tages Aguilera wird zur Disney-Legende

Aguileras Karriere begann, wie auch für Kollegin Britney Spears (37), im "Mickey Mouse Club". In den Folgejahren war sie ein Teil von zahlreichen Disney-Produktionen wie "Dancing with the Stars" oder "Nashville". Während des Events performte die Sängerin außerdem ihren Song "Reflections", den sie zu Disneys Klassiker "Mulan" beisteuerte. Die D23 Expo findet vom 23. bis 25. August 2019 in Anaheim in Kalifornien statt und verspricht eine Vorschau auf die neuen Produktionen aus dem Hause Disney.