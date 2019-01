Gewinner des Tages Adut Akech: Gefragter als Gigi Hadid

Dass Adut Akech Bior es im vergangenen Jahr so weit nach oben geschafft hat, ist keinesfalls selbstverständlich. Denn wie das Model zum Jahreswechsel auf Instagram bekannt gab, hat sie mit schweren Depressionen zu kämpfen. "Ich weiß nicht, wie ich es geschafft habe, heute noch hier zu sein, aber ich bin so dankbar dafür", heißt es in ihrem Neujahrsstatement. "Ich bin allen, die mir geholfen, mit mir gearbeitete haben, mich unterstützt, ermutigt und motiviert haben, jeden Tag weiterzumachen, so dankbar."