Gewinner des Tages Adam Scott ergattert Hauptrolle

Apple hat eine neue Serie für seinen hauseigenen Streamingdienst Apple TV+ in Auftrag gegeben. Laut "Entertainment Weekly" übernimmt Adam Scott (46, "Big Little Lies") in der Dramaserie "Severance" eine der Hauptrollen und ist zudem an der Produktion beteiligt. Ebenfalls an Bord: Schauspielkollege Ben Stiller (53, "Zoolander"), der Regie führen soll.