Gewinner des Tages Adam Driver holt Hund zurück

Der Schauspieler erklärte in dem Video, dass der Hund von Verkehrslärm erschreckt wurde und weggelaufen sei. Anschließend wurde Javelot demnach in einem Park gesehen. Weiter zeigte Driver ein Bild des Hundes mit einer Telefonnummer und sagte: "Wenn ihn jemand gesehen hat, rufen Sie uns bitte an, er ist ein Mitglied der Filmcrew" - und er versprach zudem: "Wir werden Sie in den Film bringen. Wir schenken Ihnen Schokolade. Wir werden Ihr Kind taufen. Wir werden alles tun, um Ihnen zu danken." Die Aktion hatte Erfolg: Dem Bericht zufolge konnte der Hund durch den Twitter-Aufruf gefunden werden.