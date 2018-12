Gewinner des Tages 50 Cent tut Gutes

Manche lieben ihn, manche hassen ihn. Nicht zuletzt, da Rapper 50 Cent (43, "Candy Shop") am Freitag erst seinen Ferrari mit einer Flasche Champagner gesäubert hat. Dennoch muss man sich eingestehen: Der Musiker hat das Herz am rechten Fleck. Denn wie nun das US-Portal "The Blast" berichtet, hat 50 Cent schlappe drei Millionen Dollar locker gemacht (rund 2,5 Millionen Euro), um diese an gemeinnützige Organisationen zu spenden.