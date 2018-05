Zusätzlich gibt es das Modell der Umsatzbeteiligung. Etwa zwölf bis 13 Prozent des jeweils generierten Umsatzes bekommt ein Kellner dann. "Die Umsatzbeteiligung ist ein weit verbreitetes Modell in den Gaststätten in München", sagt Susanne Gruber, Geschäftsführerin der Dehoga.

Der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband sieht sich immer wieder mit den Vorwürfen der NGG konfrontiert. Der Landesgeschäftsführer Bayern, Thomas Geppert, sagt: "Wir stellen uns sicher nicht vor Betriebe, die unter Mindestlohn bezahlen wollen - allerdings haben wir von Anfang an den bürokratischen Aufwand der Stundenerfassung kritisiert."

Sebastian Wiedemann hat dafür wenig Verständnis: "Aus unserer Sicht müssen die Stunden doch ohnehin erfasst werden - schon um eine vernünftige Gehaltsabrechnung zu machen und zu prüfen, ob die Stunden im Vertrag abgearbeitet werden."

Oft wird ein Gehalt vereinbart - aber eben nicht die Arbeitszeit

Arbeiten die Kellnerinnen und Kellner also wirklich nur so viel wie ihr Vertrag verlangt? "Wo es einen Betriebsrat gibt, sagt auch mal jemand ,Geh nach Hause', wenn die Stundenzahl erreicht ist", berichtet Wiedemann.

Die NGG bemängelt aber: Überschreitungen der Arbeitszeit sind absolut üblich in der Branche. Die Gewerkschaft fordert deshalb, die Kontrollen durch das Hauptzollamt (HZA) auszuweiten. Das Personal bei den Schwarzarbeitfahndern soll laut einer Sprecherin des Zolls tatsächlich nach und nach aufgestockt werden.

Diese werden sich aber nicht nur um Gastrobetriebe kümmern können. So gehören Branchen mit hoher Fluktuation - wie das Baugewerbe oder auch Reinigungsfirmen - immer zu den üblichen Verdächtigen für die Fahnder vom Zoll.

Die Gastrobranche ist - zumindest in München - mit ihren 22 Verstößen nicht die problematischste in München. Insgesamt hat das HZA hier 116 Ermittlungsverfahren wegen Verstoßes gegen das Mindestlohngesetz eingeleitet.

"Die Umgeher bereichern sich auf Kosten anderer"

Verena Di Pasquale, stellvertretende Vorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbund (DGB) in Bayern, kennt die Tricks, mit denen sich Arbeitgeber um den Mindestlohn drücken - nicht nur in der Gastronomie. Dort sei für Kellner etwa eine Praxis, dass diese ihr Trinkgeld abgeben müssen, um die höheren Löhne auszugleichen, sagt sie der AZ. Reinigungskräfte im Hotelbetrieb dagegen würden nicht nach Stunden, sondern nach Anzahl der Zimmer bezahlt, wodurch die Überstunden nicht entlohnt werden. In anderen Branchen, etwa im Bau, müssten die Mitarbeiter ihre Unterkünfte oder ihr Handwerkszeug teils selbst bezahlen.

Auch Di Pasquale fordert mehr Personal und flächendeckende Kontrollen. Derzeit kontrolliere der Zoll vor allem die Betriebe, bei denen es bereits in der Vergangenheit zu Verstößen gekommen ist.

Das Argument der Arbeitgeber, dass die Umsetzung des Mindestlohns mit viel Bürokratie verbunden sei, teilt Di Pasquale nicht. "Das Bild des Mindestlohns als Bürokratiemonster ist nicht richtig." Um etwa die Arbeitszeit zu erfassen, reiche ein einfacher Zettel. Dass einige den Mindestlohn umgehen, sei auch anderen Betrieben gegenüber unfair. "Die Arbeitgeber, die den Mindestlohn drücken, bereichern sich auf Kosten derer, die ihn zahlen."

