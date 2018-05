Seit einem Jahr bereits wird am insgesamt 20 Hektar großen ersten Bauabschnitt für ein neues Gewerbegebiet gearbeitet. Durch die Bebauung kann sich das Hochwasser nicht mehr so verteilen wie früher; also musste ein Ausgleich geschaffen werden. Was früher Ackerland war, ist künftig Gewerbegebiet, eine Versiegelung ist nicht auszuschließen, und das Hochwasser, das in seltenen Fällen über die Flutmulde in die angrenzenden Äcker schwappte, kann nicht mehr wie bisher versickern.