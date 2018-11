Er sei nicht ansprechbar gewesen, teilte die Polizei am Dienstag mit. Eine Gewalttat sei nicht auszuschließen, hieß es weiter. Der Mann wurde am späten Montagabend, gegen 22 Uhr, an der Kreuzung Schönlinder Straße/Altenstadter Straße entdeckt und mit einem Hubschrauber ins Krankenhaus geflogen.