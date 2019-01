Die isländischen Fans können ordentlich feiern!

Doch auch wer mit den Feinheiten des Sports nicht vertraut ist, wird Spaß haben. Die gute Laune der Gäste-Fans ist ansteckend, vorneweg die der feierwütigen Isländer. Mehrere Hundertschaften haben Stunden vor dem Spiel den kleinen Biergarten am Eingang West in Beschlag genommen, stehen auf den Bänken und singen lauthals sehr isländisch klingende Lieder. In der mit 12.000 Zuschauern ausverkauften Halle läuft zum Klatschpappenlärm La Ola minutenlang Runde um Runde, und Maskottchen Stan schert sich nicht weiter um sein gewöhnungsbedürftiges Äußeres, sondern gibt in Sachen Motivation alles, tanzt in seinem Roboter-Outfit zu "I’m sexy and I know it". Humor hat er, der Stan.