Der 17-Jährige hatte mit vier Freunden am Freitagnachmittag im Englischen Garten gefeiert. Gegen 17 Uhr fuhren sie mit der U-Bahn in die Altstadt. An der Agip-Tankstelle in der Herzog-Wilhelm-Straße wollten sie Leergut abgeben. Die Jugendlichen machten Selfies.