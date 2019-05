Alles begann am Sonntagabend in einer S-Bahn, in der der Mann die junge Frau laut Polizei bereits "auf ganz vulgäre Art und Weise angesprochen" haben soll. Die 25-Jährige beachtete ihn jedoch nicht und verließ die S-Bahn am Bahnhof in Unterpfaffenhofen. Der spätere Angreifer stieg ebenfalls aus und folgte ihr.