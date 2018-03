Am Sonntagmittag gerieten gegen 12:45 Uhr am Ausgang Bayerstraße zwei Männer miteinander in Streit. Erst beschimpften sie sich, dann schlugen sie aufeinander ein. Ein 26-Jähriger drosch einem 39-Jährigen mehrmals mit der Faust mitten ins Gesicht. Der Ältere ging zu Boden und erlitt dabei eine Platzwunde am Kopf.