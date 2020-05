Gewagte These Kevin Spacey vergleicht seinen Absturz mit Corona-Arbeitslosen

"Meine Welt änderte sich komplett im Herbst 2017. Mein Job, viele meiner Beziehungen, mein Ruf in meiner Profession - all das war in wenigen Stunden dahin", so Spacey. Adressiert an alle Personen, die wegen des strengen weltweiten Lockdowns und den Kontaktbeschränkungen ihre Arbeit verloren haben, fährt er fort: "Ich sage nicht gerne Menschen, dass ich mich in ihre Lage hereinversetzen kann. (...) Aber in diesem besonderen Fall habe ich das Gefühl, dass ich sehr wohl nachempfinden kann, wenn deine Welt auf einen Schlag anhält."