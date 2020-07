Lenggries - Ein Gleitschirmflieger ist mit seinem Schirm in den Seilen einer Gondel hängen geblieben - und hat sich mit einer gewagten Aktion selbst gerettet. Der 52-Jährige war nach Angaben eines Sprechers der Bergwacht Lenggries vom Montag durch einen Windstoß überrascht worden und in die Seile der Brauneckbahn in Lenggries (Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen) geflogen.