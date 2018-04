"Get Ready to Run" So klappt es mit der perfekten Lauf-Ausrüstung

Der Wille, eine Runde zu laufen, ist da, doch es scheitert an der Ausrüstung? Im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news erklären die beiden Fitness-Bloggerinnen und Autorinnen von "Get Ready to Run" (L.E.O. Verlag, 176 Seiten, 16 Euro) Carina Stöwe und Mandy Jochmann, warum teure Funktionskleidung zumindest für Laufanfänger noch nicht nötig ist und wie man den perfekten Laufschuh für sich findet.